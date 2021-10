Rundes Leder Eurototo Nummer 7

YB empfängt heute das Tabellen-Schlusslicht der Gruppe F Villarreal.

Auf Platz zwei liegend nimmt der BSC Young Boys heute Champions-League-Spieltag Nummero drei in Angriff. Der Gegner, die gelben U-Boote aus der Kleinstadt nahe bei Valencia und noch näher bei Castellón de la Plana wo im lokalen Dialekt “Vila-real” heisst, diese gelben U-Boote sind in der Liga aktuell nur auf Platz 12 rangiert. Allerdings haben sie letztes Jahr die Europa League gewonnen.

Trainer Unai Emery steht etwas unter Druck und mahnte die Medienschaffenden, nicht von einem Endspiel ums Weiterkommen zu schreiben. Aber YB sei schon stark und so und es werde nicht einfach werden. Neulich beschwerten sich Engländer ja wieder einmal über den Kunstrasen im Wankdorf. Den Villarrealern scheint das künstliche Grün hingegen ganz gut zu behagen – sehen Sie selbst.

Für YB könnte es also schwierig werden. David Wagner nannte Vila-real einen “bockstarken Gegner”. Die Frage an Sie lautet also:

Kann YB den Bock umstossen? Wer trifft für wen und in welcher Minute? Sie dürfen bis 20.59 Uhr Ihren Tipp abgeben.

Das Wetter heute: Am Morgen Nebelfelder, die sich rasch auflösen. Dann Sonne. Am Nachmittag steigt das Thermometer auf 20 Grad. Abends zum Anpfiff um 21 Uhr geng noch 14 Grad.

Gelbes U-Boot? Genau. Und damit Ihnen allen einen tollen Start in einen tollen Tag.

