Was macht eigentlich…

… Ronaldo, der Dicke der Brasilianer?

Der Ronaldo wo nicht bis ins letzte Detail durchtrainiert ist, besitzt und präsidiert den Spanischen Zweitligisten Real Valladolid. Dort spielt unter anderem Saidy Janko, neulich Meister und Cupsieger mit dem BSC Young Boys.

Ronaldo trinkt seinen Kaffee am liebsten im Karton mit ganz viel Milch, also als Cappuccino. Dabei gefällt es ihm offensichtlich am besten, wenn gerade der Ballon d’Or für den besten Fussballer der Welt dabei ist. Sehen Sie selbst.

“Cappuccino…” 😅 🇧🇷 Just Ronaldo + his Ballon d’Or + ☕ pic.twitter.com/Gcwvt87Jdz — Sky Sports News (@SkySportsNews) October 12, 2021

Ronaldo Nazário de Lima hat den goldenen Ball insgesamt dreimal gewonnen. Heuer wird er wohl nicht gewinnen, er ist nicht mehr im Profigeschäft aktiv und gehört nicht zu den 30 neulich Nominierten.

Die goldene Zeit Ronaldos war früher. Beispielsweise gestern vor 25 Jahren, als er für den FC Barcelona ein denkwürdiges Tor gegen Compostela erzielte.

Veröffentlicht in | 3 Kommentare »