Ziemlich zügig am Ziel

RL-LeserRandsportathlet Herr Röglic ist in Bergamo angekommen.

Heute Abend ist Sternenfussball und die Apérozeit hat bereits begonnen. Auch beim Auswärtsfahrer Herr Röglic, dessen Reise von Bern nach Bergamo nur gerade zwei Tage dauerte. Am Montagmorgen in Bern gestartet, ist er gestern Abend nach langem Kampf um 19 Uhr in Bergamo eingetroffen. Folgende Silben japste er ins Satellitentelefon:



«Um 7 Uhr durfte ich zum Frühstück im Feriendorf, dann ging es los die schattige und arschkalte Leventina hinunter. Schon früh am Tag wurden mir ideal gelegene Sanitäranlagen angeboten, keine Ahnung warum. Ich brauchte aber eher Stärkung und fand sie am Aufstieg zum Monte Ceneri. Es war keine leichte Aufgabe heute, die Route führte ab und an durch unwegsames Gelände. Zum Glück fand ich bald einen Wegweiser, der mich zum Stadion lotste. Jetzt esse ich mindestens eine Pizza, wahrscheinlich eher zwei. Over, und hopp YB.»

185 km / 1672 hm

Ortschaft des Tages: Ambìer / Ambivere – Ortschaft in der Nähe von Bergamo, Provinz Bergamo. Mit der «Trattoria Visconti» und der Bar «Bello Isola delle Rose».

Kleber des Tages: YB-Logo mit Regenbogenfarben unterlegt. Klebt auf dem Monte Ceneri.

Soundtrack des Tages: 3WW von Alt-J

Mahlzeit des Tages: Pizza Burrata e Spinacci, gefolgt von Pizza Vegetariana – im Morso zu Bergamo. Anschliessend Tiramisú Cheesecake, weil Tiramisú ausverkauft war. Wobei, vielleicht auch die Cola-Dose vom Selecta-Automat am Bahnhof Mendrisio. Mindestens so wertvoll.

Empfangskomitee des Tages: Frau Tifosa (wo YB-Fan ist, versprochen!) und Herr Kadafi (wo mit dem ehemaligen libyischen Machthaber nichts zu tun hat, versprochen!).

Bilder: Herr Röglic / Frau Tifosa

