Erbitterte Eroberungszüge

Dieses uns zugespielte Funkbild wirft vielerlei Fragen auf.

Beginnen wir einfach: Wo befinden wir uns hier?

Natürlich im Old Trafford. Aber die Frage sollte ja darauf abzielen, in welchem Land dieser Cristiano-Ronaldo-Old-Trafford-Minisupermarktstand steht.

Also wo?

In Lateinamerika, so viel dürfte angesichts der sprachlichen Anschrift klar sein. Weil, äh, Spanien ist es nicht. Bei der Bestimmung des korrekten Staates wird es knifflig. Ein Hinweis dazu befindet sich rechts der Kasse, wo das beliebte Süssgetränk zu 3 Einheiten der lokalen Währung angepriesen wird. Mit etwas Sinn für Realität lässt sich herauslesen, dass hier nur noch Guatemala (3 Quetzáles = 0,36 Franken) oder Perú (3 Sol = 0,67 Franken) in Frage kommen. Der Mobilfunkanbieter Tigo, zu sehen oberhalb der Kasse, ist in Guatemala deutlich stärker präsent. Es ist eindeutig in Guatemala!

Guatemala hat also viel Liebe für CR7. Warum?

Das erschliesst sich uns hier ebenfalls nicht.

Warum also das alles?

Der Teufel liegt in der Kommerzialisierung des Fussballs. Dieser Getränkestand muss Cristiano Ronaldo innig lieben (und er diesen ebenfalls). Der Sponsor “Pepsi” ist bekanntlich der meist deutlich unterlegene Konkurrent des Megasüssgetränkekonzerns “Coca-Cola”. Auf diesen Machtkampf nimmt CR7 bekanntlich gerne Einfluss. Sie erinnern sich nicht? Bittesehr!

Und damit wünschen wir Ihnen einen geruhsamen Mittwoch im Nebel Sonnenschein.

