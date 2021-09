Reisen Sie am 26. September doch schnell nach Spennymoor Town und sehen Sie, wie Fussi künftig gespielt wird.

Fussballspielen schädigt das Hirn, und zwar nicht wegen Instagram oder Playstation, sondern wegen den Kopfbällen. Im Rahmen einer englischen Studie untersuchte man Hirn und mehr von ehemaligen Fussballprofis und fand heraus, dass zum Beispiel Verteidiger im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung ein fünffaches Risiko haben, an Demenz zu erkranken. Bei Torhütern, die den Ball kaum köpfen, besteht kein erhöhtes Risiko. Die Untersuchungen ergaben ausserdem, dass das Risiko einer neurodegenerativen Erkrankung umso höher ist, je länger die Karriere eines Spielers andauert, d. h. je mehr Kopfbälle er gemacht hat. Heute hört man ab und zu den Vorschlag, diese Kopfbälle einzuschränken oder gar zu verbieten.

Was passiert aber mit dem Spiel, wenn das Kopfballspiel nur im Strafraum erlaubt ist? Und was passiert, wenn der Ball überhaupt nicht geköpft werden kann? Antworten auf diese Fragen soll das erste Fussballspiel für Erwachsene mit Kopfballbeschränkung in eben diesem Spennymoor Town liefern. In der ersten Hälfte des Pilotspiels sind keine Kopfbälle ausserhalb des Strafraums erlaubt, in der zweiten Halbzeit des Testspiels wird das Kopfballspiel komplett verboten.

Viele legendäre Fussballer aus den 1970er, 80er und 90er Jahren sind eingeladen, dem Spiel beizuwohnen oder zu spielen, wenn sie dazu noch in der Lage sind. So etwa Gary Lineker, Alan Shearer oder Kevin Keegan.

Veröffentlicht in | 15 Kommentare »