Rodomontiert* Rony rotzfrech?

Hinech kriegen die Young Boys hohen Besuch.

Zu Gast ist Manchester United aus England im Rahmen der Champions League, das ist die zweithöchste Liga des Kontinents gleich nach der European Super League. Das Spiel beginnt zur einer interessanten Anspielzeit, nämlich um 18:45.

Man United war kürzlich bereits einmal zu Gast in Bern, das war am 19.09.2018 und ebenfalls für ein CL-Spiel, dieses endete 0-3 aus Berner Sicht. Der manchestersche Fussballkönner Cristiano Ronaldo, seine Panini damals noch bei Juventus Turin verdienend, hat etwas weniger gute Erinnerungen an YB: Er verlor – auch 2018 – mit seiner damaligen Mannschaft im Wankdorf 1-2. Gut möglich, dass Rony dieses Spiel retrospektiv bloss für einen Ausrutscher hält.

Item. Was hat das alles für heute Abend zu bedeuten? Allenfalls das und aber sicher das Schlussresultat sowie allfällige Torschützen tun Sie bitte in den Kommentaren kund. Zu gewinnen gibt es eine Flasche Rum und Ehre.

*rodomontieren: prahlen (Quelle: Konrad Alexander Friedrich Duden).

