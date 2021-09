Jede Menge Mitwirkung

Besserwisser lieben Concordia Hamburg.

Eigentlich schade, dass der Trainer Ihres Lieblingsteams keine Ahnung hat. Die falsche Taktik, dumm gewechselt und andere Fehlentscheide auch. Die Problematik haben auch die Verantwortlichen bei Concordia Hamburg erkannt und deshalb den “Club Rockit” ins Leben gerufen.

Seit Beginn der Saison 2021/22 können beim Oberligisten die Fans bei vielen Entscheidungen mitreden. 5.75 Euro pro Monat reichen aus, um in Echtzeit via App oder in Internetforen unter anderem über die Taktik, die Aufstellung, Spielertransfers und aber auch Auswechslungen mitbestimmen zu dürfen.

Coach Pieper-von Valtier zeigt sich von der Idee begeistert, auch wenn diese für ihn unter Umständen problematisch werden könnte, denn ignorieren darf er die Publikumsmeinung nicht unbedingt. Wenn der Trainer die Community viermal in einem Monat überstimmt, darf über seine Entlassung abgestimmt werden.

Ganz so neu ist die Idee nicht und so richtig funktioniert hat sie in der Vergangenheit nicht wirklich. Der englische Verein Ebbsfleet United hat es 2004 versucht, Fortuna Köln scheiterte 2012 mit der Initiative “Deinfussballclub.de”. Und bei Concordia bisher? Vier Spiele, vier Siege.

