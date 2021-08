My shirt is Yellow, my pants are black, dr Supercup isch Schissidräck

Ai ai ai, Herr Asphaltdave, was sind das denn für Ausdrücke?

Foto: AFP

Selbstverständlich ist das natürlich durch die Kunstfreiheit gedeckt und Sie haben sich den Sieg in der 859 Caption Competition redlich verdient. Herzliche Gratulation! Bitte wählen Sie sich Ihren Wunschpreis aus und teilen Sie uns Ihre Anschrift auf diesen Briefkasten mit.

Grosses Zittern in Gelb-Schwarz auch heute: kann der grosse FC Basel im Meisterrennen den berühmten Berner Young Boys endgültig davonziehen? Das können Sie live mitverfolgen, sofern Sie so ein Bezahlfernsehdings daheim haben. Und sonst wünschen wir Ihnen auch einfach so einen schönen Sonntag!

