Sehr spektakuläres Spektakel

Der BSC Young Boys gewinnt das Hinspiel der Playoffs zur Champions League gegen Ferencváros mit 3:2.

15652 Geimpfte, Genesene oder mal eben schnell Getestete erlebten ein Spiel, dass vor allem in der ersten Halbzeit packend, begeisternd, ärgerlich, spannend und ähnliche Adjektive mehr war.

Jesses des Abends: Camara mit einem furchtbaren Aussetzer, die Gäste gehen in der 14. Minute durch Bali in Führung.

Olé des Abends: Elia gleicht zwei Minuten später wieder aus.

Aufreger des Abends: 27. Minute: Hefti reisst um, kriegt dafür Rot und Penalty. Hefti raus, Penalty nach Nachschuss rein. Nachschuss wegen Foul aber aberkannt.

Erfreulichkeit des Abends: Sierros Traumtor zum 2:1 in der 40. Minute.

Premiere des Abends: Fassnacht nach Heftes Abgang als rechter Aussenverteidiger. Und aber gut!

Was für ein Tor des Abends: Ulisses Garcia zum 3:1.

Henusode des Abends: Wieder Boli. In der 82.

Pfeife des Abends: Schiedsrichter William Collum.

Seien Sie in Bezug auf das Rückspiel von nächster Woche zuversichtlich, auch vollzählig sollte die Qualifikation durchaus gut möglich sein. Und geniessen Sie nun bitte den Rest des Abends.

