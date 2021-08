858. Caption Competition

Jetzt ist schon wieder nationaler Freudentag!

Foto: Blick

So wie jeden Freitag eigentlich, denn Freitag ist Untertiteltag. Heute zeigen wir Ihnen ein Bild aus längst vergangenen Zeiten, als Murat Yakin noch im Klubfussball rumdümpelte und Fabian Schär noch kein Weltstar in Nordostengland war. Für Sie ist die Aufgabe derweil ganz einfach, Sie müssen sich einfach nur einen passenden Untertitel zum Bild da oben einfallen lassen, welchselbigen Sie dann bis spätestens morgen Samstag um 20:00 Uhr in die Kommenterspalte einpflegen. Danach bleibt Ihnen nur das Warten auf das Urteil der Jury, welches am Sonntagmorgen verkündet wird. Wie immer wünschen wir Ihnen viel Vergnügen!

