Akkurate Akklimatisation

Heute Abend empfängt YB den Fotbal Club CFR 1907 Cluj-Napoca. Wir machen Sie heiss auf diese Partie inklusive packender Foto-Story. Aber von vorne.



Wie läuft es eigentlich Cluj?

Cluj ist in der rumänischen Liga 1 Tabellenführer: 4 Spiele, 4 Siege. Am Freitag resultierte auswärts bei CS Mioveni ein 1-0-Minisieg.

Ah, praktisch. Cluj durfte bereits am Freitag ran?

Jep. Dadurch konnte der Club bereits früh nach Bern reisen und sich hier akklimatisieren. Der Vogel aus Cluj-Napoca landete am Sonntag um 12:39 in Belp. Um 18 Uhr kam noch einer aus Bukarest an, aber der war Linie.

Woher wissen Sie das alles?

Allgemeinwissen! Und: Das Umfeld des Runden Leders sichtete Clujer Vereinsmitglieder am Sonntagabend in der Stadt.

Beweisen Sie das!

Kein Problem:

1 | 4

2 | 4

3 | 4

4 | 4

Aber dürfen…

Nein, eigentlich nicht. Andererseits – Bern ist halt auch beim zweiten Mal sehenswert.

Hmpf. Und wie geht es jetzt weiter?

Schalten Sie dazu um 13 Uhr wieder ein!

