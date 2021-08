Die Torflut tut gut

Fühlen Sie sich tormässig etwas ausgehungert? Wir haben da etwas für Sie.

In den 1/32-Finals des estischen Cups gabs eine regelrechte Torflut. Jalgpalliklubi Tabasalu schlug Maarjamäe FC Vigri mit 11:1, der FC Elva bezwang Jalgpallihaigla Tallinn sogar mit 13:1.

Für den Höhepunkt besorgt war der FC Nõmme Kalju, wegen des Trikots auch die rosaroten Panther genannt. Sie fertigten daheim den FC Mulgi mit 32:0 (16:0) ab. Erfolgreichster Schütze war Alex Matthias Tamm mit 13 Treffern.

Ein rekordverdächtig hoher Sieg? Mitnichten. Die Bestmarke gabs am 31. Oktober 2002 im Derby in Antananarivo, der Hauptstadt von Madagaskar. Der AS Adema besiegte Olympique Emyrne mit 149:0, wie Sie sicher noch wissen.

Olympique Emyrne protestierte gegen fragwürdige Schiedsrichter-Entscheidungen in vorangegangenen Spielen. Gleich nach dem Anpfiff beförderten sie den Ball ins eigene Tor und wiederholten das noch 148-mal.

