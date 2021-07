855. Caption Competition

Melden Sie sich noch heute an für das Rundes-Leder-Super-League-Saison-21/22-Tippspiel und werden Sie reich und berühmt!

Nur noch einmal schlafen, dann ist wieder Super League! Aber das wissen Sie ja schon



Foto: Keystone-SDA

Hier geht es schon vor dem Start wieder äusserst kompetitiv zur Sache. Wir erwarten von Ihnen vollen Einsatz, wenn es ums Untertiteltippseln geht. Schauen Sie sich also das Bild da oben an und lassen Sie uns via Kommentarspalte an Ihren Einfällen teilhaben. Unsere Jury kürt dann am Sonntagmorgen den gefälligsten Beitrag und lobt einen Preis nach Wahl aus. Ach ja, Sie haben Zeit bis morgen Samstag um 20:00 Uhr. Und jetzt viel Spass beim texten!

