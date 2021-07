Passable Premiere in Pressburg

Endlich wieder YB-Fussi, wenn auch ohne Tore.



Die berühmten Berner Young Boys trafen in ihrem ersten Ernstkampf der neuen Saison auswärts im schönen Bratislava auf den dort ansässigen Verein namens Slovan. Der gelb-schwarze Anhang durfte zwar nicht mitreisen, aber daheim ist‘s eh am schönsten. So auch in der Halbzeit, wo sich ein kleines feines Fachpublikum zum gemeinsamen Zusehen einfand (unser Funkbild).

Zum Spiel gibt es zu sagen, dass YB im ersten Durchgang eher besser war, aber grad nach der Pause nicht mehr wirklich. Nach einer slowakischen Druckphase konnte YB nach gut einer Stunde Spielzeit immerhin die Kontrolle zurückgewinnen und das Spiel ohne Gegentor zu Ende bringen. Auf dem Habenkonto resultierte allerdings auch nicht mehr.

Aber Achtung! Mit diesem 0:0 sind die Tücher natürlich nicht im trockenen und das Kind nicht geschaukelt in der Wiege, denn die heutige Partie hat kommenden Mittwoch ein Nachspiel im Wankdorf, bei dem Sie zugegen sein dürfen, wenn Sie wollen und noch wissen, wie das geht.

