Des Meisters neue Kleider

In dieser Berufskleidung will YB den fünften Meistertitel in Serie holen.

Grosse Umfrage: Wie gefällt Ihnen das neue YB-Trikot?

– OMG!!! Das ist SO MEGA wunderschoen!!!– Äh, na gut, ich weiss nicht so recht …– Man gewöhnt sich an alles im Leben.– Meinem Partner steht das sicher super.– Gibts das auch für Fettleibige?– OMG!!! Wie HÄSSLICH ist das denn 🙁– Warum eigentlich immer gelbschwarz?– Die Werbung ist Stuhl. ⃘– Ich vermisse immer noch die Shoppy-Ente.– Egal. Hauptsache Meister.

Bitte Formular ausdrucken und einsenden an: Rundes Leder Redaktion, JP-Nsame-Allee 18 in 1898 Bern. Unter den ersten hundert Einsendungen verlosen wir eine gebrauchte YB-Mundschutzmaske von Herr Rrr (ungewaschen) (also die Maske). Toi toi toi!

Veröffentlicht in | 13 Kommentare »