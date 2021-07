Besondere Zahl (II)

Brasilien hat weiterhin ein Problem mit der Nummer 24.

Wie das Runde Leder neulich berichtete, trägt kein brasilianischer Nationalmannschaftsspieler die Nummer 24, wie Sie hier lesen konnten.

Dies bleibt auch an der diesjährigen Copa America so, obwohl 24 Mann im Kader stehen, trägt niemand die 24. Douglas Luiz trägt als 24. Spieler im Kader die 25. Eine Organisation zur Verteidigung von Rechten der LGBT+-Community hat nun, so berichtet “L’Équipe”, Beschwerde gegen den brasilianischen Verband eingelegt. Die restlichen Teilnehmer der Copa America haben in ihren Kadern jeweils eine Nummer 24. Ricardo Cyfer, Richter in Rio de Janeiro, gab dem Verband zwei Tage Zeit, Stellung zu beziehen, ehe er sich über Absicht oder Nicht-Absicht der Geste entscheiden wird.

