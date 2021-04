56 Öfen für ein Hallelujah

Es begann alles mit Felix Mambimbi.

Der schoss am 19. September 2020 das erste Super-League-Saisontor für YB. 211 Tage später war der Meistertitel für die Berner im Trockenen.

Hier sind die 56 Tore, die YB bislang geschossen hat.

Es war übrigens der schnellste Titel aller Zeiten. 2019 brauchte YB 265 Tage bis zur Meisterschaft, 2018 sogar 280. Und 2020 waren es (wegen Corona und einem lange spannenden Titelrennen) sogar 376 Tage.

In drei von vier Saisons kamen die Young Boys zu einem Spiel, in dem sie mit einem Sieg alles klar machen konnten – und das schafften sie jedes Mal (2018 gegen Luzern, 2020 in Sion, 2021 gegen Lugano). Zweimal knapp, einmal deutlich. Bei allen drei “Meisterspielen” auf dem Platz waren übrigens fünf Spieler: Christian Fassnacht, Michel Aebischer, Miralem Sulejmani, Nicolas Moumi Ngamaleu und Jean-Pierre Nsame.

Veröffentlicht in | 24 Kommentare »