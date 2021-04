Flinker Friedensflitzer

Heute lernen Sie Olmo García Guerrero kennen.

Herr García demonstriert seit Jahren für den Weltfrieden und gegen den Klimawandel, und zwar nackt. Das tat der 37-Jährige schon auf Friedhöfen und in Kathedralen, auf den Skipisten der Sierra Nevada und an vielen anderen fotogenen Orten. Allein im vergangenen Jahr wurde er deswegen 15-mal festgenommen. Olmo Garcia lebt in Granada, weshalb ihn die spanische Presse “El hombre desnudo de Granada” nennt.

Vielleicht hätte man sich vor dem Europa-League-Viertelfinal gegen Manchester United fragen sollen, wo eigentlich der Nackte von Granada steckt. Nun, er steckte 14 Stunden lang unter einer dieser riesigen Planen, mit denen zurzeit in vielen Stadien leere Sitzreihen überdeckt werden. Morgens um 7 Uhr hatte er den Sicherheitsdienst des Stadions überlistet und es ins Innere des Estadio Nuevo Los Carmenes geschafft, wie spanische Medien berichten.

Abends um 21.05 Uhr hatte er seinen grossen Auftritt. In der sechsten Minute erzwang er einen kurzen Spielunterbruch, um für den Weltfrieden und gegen den Klimawandel zu demonstrieren.

Die Polizei nahm ihn umgehend in Gewahrsam. “Er war nackt und trug nicht einmal eine Maske”, konstatierte die Presse. Mittlerweile ist Olmo García Guerrero wieder auf freiem Fuss, und Sie werden sich ab heute bis zum Ende der Pandemie beim Anblick jeder Abdeckplane fragen, ob sich darunter eventuell der Nackte von Granada versteckt.

