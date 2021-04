Partys, Pleiten und eine Premiere

YB an Ostern – die Bilanz ist durchzogen.

Zum zwölften Mal bestreiten die Young Boys über die Ostertage ein Super-League-Spiel. Bislang gab es 4 Siege, 3 Unentschieden und 4 Niederlagen.

Siegreich war YB dreimal am Ostersamstag (2007 beim 1:0 in Schaffhausen, 2008 beim 4:2 gegen Thun, 2010 beim 5:1 in Aarau, unser Funkbild) sowie einmal am Karfreitag (2015 beim 1:0 in Vaduz).

Unentschieden gabs am Ostersamstag 2009 (3:3 bei GC) und zweimal am Ostermontag (2013 das 0:0 in Lausanne und 2018 das 2:2 daheim gegen Basel). Dazu kommen vier Niederlagen (2011 das 1:2 in Basel, 2012 das 1:3 daheim gegen Lausanne, 2017 das 0:1 gegen GC und 2019 das 0:1 bei Xamax).

Welche Berner legten dem Gegner ein Ei ins Tor? Zweimal trafen Ghezal, Regazzoni, Hochstrasser und Hoarau, je einmal Yakin, Frimpong, Varela, Yapi, Doumbia, Raimondi, Bienvenu, Silberbauer und zuletzt vor drei Jahren Christian Fassnacht.

Eine Premiere steht heute übrigens an: Noch nie trat YB am Ostersonntag zu einem Super-League-Spiel an. Möglich machts die Walliser Gesetzgebung. In Bern wäre ein Match am heutigen hohen Feiertag nicht möglich.

