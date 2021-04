841. Caption Competition

Nach Jesus jetzt zu David!

Foto: Stefan Bohrer

Sie sehen den Mann, um den sich in dieser Woche so vieles gedreht hat – jedenfalls am nördlichen Rand der Nation. Auch heute möchten wir unsere geneigte Leserschaft dazu animieren, sich zum Bild da oben einen passenden Untertitel auszudenken und diesen in die Kommentarspalte zu tippseln. Die Jury kürt den besten Beitrag und gibt ihr Verdikt am Sonntagmorgen bekannt. Für den träfsten Titel winkt ein Ei nach Wahl aus unserem Osternest. Frohe Ostern!

