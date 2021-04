Begeisternde Berner Bohnen

Es muss nicht immer Bier zum Fussball sein! Das Runde Leder, der führende Food and Beverage-Blog auf dem Platz Bern, präsentiert Ihnen eine exklusive Neuheit aus dem Warmgetränke-Sektor.



Ab und zu kann man sich auch einen Kaffee gönnen, auch wenn der darin enthaltene Wirkstoff Koffein im Verdacht steht, nicht nur gesundheitsfördernd zu sein. Item, die Redaktion des Runden Leders hatte neulich zur Kaffeeverkostung anzutreten. Die löbliche “Rösterei” – eigentlich einfach hipsterig aufgemachter Blaser-Kaffee – hat in froher Erwartung des vierten YB-Meistertitels in Folge eine limitierte Ausgabe namens “Wankdorf” in den Handel gebracht. Die Werbung verspricht für die Espresso-Mischung aus 80% Robusta- und 20% Arabicabohnen kraftvolle Aromen (Nuss! Nelke!), wenig Säure, viel Süsse und nur eine leichte Bitternote.

Diesen Eindruck können wir nach eingehender Degustation bestätigen, auch wenn leider nicht alle Redaktionsmitglieder mit der gleichen Begeisterung und der gebotenen Seriosität an ihren Tässchen sippten. Herr Maldini kann das Zeugs nur trinken, wenn der Löffel vor lauter Zucker steht, Herr der Ama mag geröstetes Zeugs lieber mit Nikotin, Herr Winfried hat seit der letzten wilden Studentenparty leider den Geschmackssinn verloren und Herr Briger ist für Kaffee noch zu jung. Herr Noz setzt bequemlichkeitshalber prinzipiell auf Instantkaffee, einzig Herr Rrr war ders Lobes voll für den edlen Bohnentrunk, aber auch erst, nachdem er ihn 1:1 mit einem Bauernschnaps aus seiner eisernen Reserve veredelt hatte. Sie sehen, mit kulinarischen Banausen ist so ein Vorhaben eher schwierig umzusetzen.

Dieses schöne Produkt mit der schicken Etikette erhalten Sie im Fachhandel, bevorzugt als Bohnen, aber auch als E.S.E.-Pads oder bereits gemahlen, wenn es nicht anders geht. Beachten Sie dazu auch die Hinweise des Herstellers. Und jetzt aber Apéro!

