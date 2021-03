840. Caption Competition

Und jetzt zur wöchentlichen Wort-Jonglage!

Foto: Imago Images

Die Aufgabe ist genau so schwierig oder einfach wie in den 839 vorangegangenen Ausgaben dieses Traditionsturniers: Sie schauen sich das Bild an, lassen sich einen mehr oder weniger passenden Untertitel einfallen un posten diesen in die Kommentarspalte. Bitte tun Sie das bis morgen Samstag um 20:00 Uhr und warten Sie dann auf das Verdikt der Jury, welches am Sonntagmorgen verkündet wird. Viel Vergnügen!

