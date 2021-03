Zizou zigfach

Social Media – ein Quell der Zerstreuung!

Mit Twitter, Instagram und Co. ist es so eine Sache, gerade in so Zeiten wie diesen: da werden allerhand Botschaften und Theorien verbreitet, gescheitere und weniger gescheite. Es geht aber auch deutlich einfacher, unaufgeregter. Warum nicht einfach jeden Tag das gleiche Bild posten?

Ein anonymer Anhänger von Zinédine Zidane tut genau das seit dem 15. März 2016: auf seiner Facebook Seite “La même photo de Zinédine Zidane” passiert täglich das, was der Titel verspricht. 40’000 Userinnen und User kriegen seitdem Tag für Tag das Porträt von Zizou in blauer Ballonseide in ihre Timeline gespült. Der Administrator der Seite möchte derweil lieber anonym bleiben. 29-jährig sei er, offenbar Anhänger der Girondins Bordeaux und beruflich mache er etwas im Bereich Informatik. Als Vorbild für die Schnapsidee diente übrigens eine gleich gelagerte Seite, welche jeden Tag das gleiche Foto des Schauspielers Jim Carey zeigt.

Wenn Ihnen das zu eintönig ist: auf Twitter gibt es das auch, da scheint es gerinfügig abwechslungsreicher zu sein.

Foto: Wikipedia / Walterlan Papetti

Veröffentlicht in | 4 Kommentare »