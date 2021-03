Rigorose Regenbogenstrategie (II)

Die Berner Fussballwelt strahlte neulich wieder ganz vielfarbig.

YB spielte am Sonntag in edlen Spezialtrikots, um ein Zeichen gegen Rassismus im Fussball zu setzen. Fäbu Lustenberger trug eine hübsche Kapitänsbinde um den Oberarm, und in den vier Ecken des Wankdorfstadions wehte je eine Regenbogenfahne im Wind.

Sehr schön, sehr gut. Aber das wissen Sie ja bereits. Ältere Leser*innen erinnern sich ausserdem, dass sich der BSC YB auch gegen Homophobie ausspricht.

Auch dieses Thema ist weiterhin sehr aktuell. Ein anderer berühmter Fussballverein aus Bern ist deshalb ebenfalls in den Schein der Öffentlichkeit getreten.

Der Ostbärn F.C. folgte damit einem guten Beispiel aus Deutschland. Hunderte Fussballer*innen und Fans haben via das löbliche Branchenmagazin “11 Freunde” ihre Unterstützung für all jene bekräftigt, die sich outen möchten.

#ihrkönntaufunszählen nennt sich das, und hier gelangen Sie direkt zum initialen Schriftstück.

