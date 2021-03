Das ist Paul, holt ihn hier raus

Was macht eigentlich Paul Gascoigne gerade so?

Oder anders gefragt – was machen abgetakelte Altstars aus Sport, Unterhaltung und Politik, wenn sie ganz unten angekommen sind? Richtig, sie gehen auf die Insel oder in den Dschungel – einfach irgendwohin, wo irgend ein Privatsender eine neue Serie von “ich bin ein Star, holt mich hier raus” dreht. Jetzt auch Paul Gascoigne. Der war mal ein richtig, richtig guter Fussballer, allerdings nicht nur enormem Talent, sondern auch mit einigen selbstzerstörerischen Vorlieben für allerhand legale und illegale Vergnügungssubstanzen gesegnet. Nach vielen vom Boulevard genüsslich begleiteten Abstürzen kommt jetzt das nächste Kapitel: “Gazza” ist ins italienische Dschungelcamp gezogen. Für solche fragwürdigen Formate ist in Italien Mediaset zuständig, das einst von Silvio Berlusconi gegründet wurde. Gascoigne selber spielte ja einige Jahre bei Lazio Rom, dürfte also in unserem südlichen Nachbarland auch noch einigermassen bekannt sein.

Einen eindrücklichen Einstand hat er schon einmal geliefert: aus einem Helikopter ist er ins Meer gesprungen. Möge er bloss nicht wieder untergehen…

Foto: IPA

