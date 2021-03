Rundes Leder Eurototo *** EXTRA

Die Young Boys spielen heute in der Johan-Cruyff-Arena.

Im Achtelfinal-Hinspiel der Europa League sind sie der Aussenseiter, aber Ajax nimmt den Gegner keinesfalls auf die leichte Schulter. “YB ist stark im Umschaltspiel, und dann überfallen sie Dich mit vier, fünf Spielern”, sagte Ajax-Trainer Erik ten Hag gestern an der Pressekonferenz.

Was er dagegen zu unternehmen gedenkt, verriet ten Hag nicht. Dafür aber, dass Routinier Blind (der Lusti von Ajax) nach einer Verletzung noch nicht einsatzbereit ist.

YB-Trainer Gerry Seoane sagte dem Runden Leder an der Pressekonferenz, er erwarte einen sehr spielstarken Gegner. Wichtig sei, dass YB in der Defensive eine “Arbeitermentalität” an den Tag lege wie in den Spielen gegen Leverkusen. “Und dass wir in die Balleroberungen hereinkommen und so gute Ausgangslagen schaffen, um schnell umzuschalten und die Räume nutzen zu können.”

Nutzen auch Sie Ihre Chance und geben Sie Ihren Tipp ab: Wer trifft zu welchem Endresultat?

Die Siegerin gewinnt 10 Gramm Kunstgras. Ihren Tipp erwarten wir bis 18.54 Uhr. Das Spiel sehen Sie anschliessend auf SRF 2 und auf Blue Sport. Toi toi toi!

