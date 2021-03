Plastiline Pausenplatzidole

William Child macht Kunst.

Der Brite kreiert in seinem Studio in Bristol Figuren aus Plastilin und haucht ihnen manchmal auch Leben ein, zum Beispiel in diesem Musikclip. Child befasst sich aber auch mit Fussball. So entwarf er unter anderem eine lebensgrosse Büste von Carles Puyol für die Champions-League-Sendung eines TV-Senders (unser Funkbild).

Child kennt aber noch mehr Fussballer: Etwa Erling Haaland, den einzigartigen Ronaldo, Carlo Ancelotti und Raphinha. Wenn Sie mehr sehen möchten, gehen Sie bei Childs Studio Gravy Mercedes vorbei. So, und jetzt schauen wir noch ein Video:

