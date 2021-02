835. Caption Competition

Und schwups! geht schon wieder eine Woche zu Ende.

Und was für eine! Den Schlusspunkt vor dem Wochenende setzen wir erneut mit einer weiteren Ausgabe unserer Caption Competiton. Sie wissen schon, Bild anschauen und Untertitel dazu in die Kommentarspalte schreiben. Falls Sie das tun (spätestens bis morgen Samstag um 20:00 Uhr), dann gewinnen Sie möglicherweise einen Preis nach Wahl aus unserer Schatztruhe. Entscheiden tut die Jury, welche ihren Entscheid am Sonntagmorgen verkündet. Viel Spass!

