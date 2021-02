Etwas Erlösung zum Ende

Erst euphorisch, dann ernüchtert, zum Schluss glücklich. YB schlägt Bayer Leverkusen mit 4:3.



Die Heimmannschaft legte in ihrem ersten Europa League-Sechzehntelfinal seit sechs Jahren los wie die Feuerwehr; bereits nach vier Minuten lag der Ball im Netz von Bayer-Goalie Lomb. Christian Fassnacht verwertete einen Aebischer-Corner auf sehenswerte Art und Weise. Es dauerte gute zehn Minuten, bis auch die Gäste zum ersten Mal im Berner Sechzehner auftauchten. YB behielt das Heft aber auch in der Folge in der Hand und liess nach einem weiteren Corner ein weiteres Tor folgen – Siebatcheu erhöhte nach 18 Minuten. Kurz vor der Pause konnte Meschack Elia von einem Schnitzer Dragovics profitieren und auf 3:0 erhöhen – ein traumhaftes Pausenresultat.

Sieben Minuten nach Wiederanpfiff und zwei Leverkusener Tore später sah die Sache dann leider nicht mehr so rosig aus. Schick traf innert dreier Minuten zwei mal, der Patrick, nicht der Torsten, wohlgemerkt. Bayer hatte seine Lektion aus den ersten 45 Minuten gelernt und setzte YB nun früher und entschlossener unter Druck und stand hinten geschickter. Dann kam auch noch Diaby und dann stand es auch schon drei zu drei. Dem vierten Treffer standen die Gäste näher, doch erzielen tat es Siebatcheu kurz vor Ende der regulären Spielzeit.

YB muss nach dem Spiel heute definitiv einsehen, dass Fussball nicht nur 45 Minuten dauert, auch wenn das in der heimischen Liga meist reicht. Das Rückspiel folgt heute in einer Woche in der Leverkusener BayArena, für die Berner dürfte das Erreichen der nächsten Runde tendenziell zwar etwas schwierig werden – unmöglich ist es natürlich nicht.

