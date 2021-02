Tolle Tabellen

YB ist der Konkurrenz bereits weit enteilt: Zeit für alternative Tabellen.

16 Punkte liegen die Berner Young Boys seit gestern Sonntag vor dem FC Basel und weisen damit exakt gleich viel Vorsprung auf den ersten Verfolger aus, wie eben dieser erste Verfolger Vorsrpung auf den direkten Abstiegsplatz hat.

Das ist eindrücklich und aber auch ein bisschen langweilig, sofern man nicht Fan der berühmten Berner Young Boys ist. Zeit also sich mal Tabellen anzuschauen, bei denen die Berner Young Boys nicht auf dem ersten Platz stehen

Durchschnittsalter

Von wegen Young Boys: Die jüngste Elf in dieser Spielzeit schickte Giorgio Contini auf’s Feld. Beim 0:1 am 10. Februar in Bern war die Lausanner-Elf im Schnitt 22.9 Jahre jung. Es folgen St. Gallen und Sion (je 23.5 Jahre), Basel (24 Jahre). Zürich und YB teilen sich den 5. Rang.

Die älteste Elf spielte am Mittwoch 20. Januar in Lugano. Bei der 0:2-Heimniederlage gegen YB: 29.5 Jahre waren die Tessiner im Schnitt. Es folgen Sion (28.7 Jahre), Basel (28.4 Jahre), Zürich (28.1), Vaduz (28.1), Servette (27.9), Luzern (27.6), Servette (27.3), den 9. Rang teilen sich YB und Lausanne (26.9).

Einwechselkönig

Fabio Celestini, Maurizzio Jacobacci und Fabio Grosso wechselten schon fünf Tore ein. Es folgen Massimo Rizzo und Giorgio Contini (je 4), Alain Geiger und Peter Zeidler (je 3). Den achten Platz teilen sich Ciriaco Sforza, Mario Frick und Gerardo Seoane, die je nur zwei Torschützen einwechseln konnten. Bei YB waren dies Jean-Pierre Nsame beim 3:0 in Lausanne im November 2020 und Felix Mambimbi beim 1:2 gegen Servette im Dezember. Schaut man sich die Torbeteiligung von Einwechselspielern an, dann gewinnt Massimo Rizzo, der bereits zehnmal einen Torbeteiligten eingewechselt hat. Gerardo Seoane liegt mit drei eingewechselten Torbeteiligungen auf dem 10. Platz. Einzig Ludovic Magnin hat noch weniger Tore eingewechselt, der wurde aber auch nach drei Spielen entlassen.

Nachwuchskicker

Schaut man sich die Kader der Nati-A-Vereine hinsichtlich der Integration von Jugendspielern, das heisst Spielern, die mindestens seit der U17 im Verein spielen, an, dann schwingt Luzern mit 16 oben aus. Gefolgt von Basel und Sion (13). YB liegt mit acht Spielern auf Rang acht.

Fairness

In der Fairnesstabelle sind die Jungs aus der östlichsten Super-League-Stadt auf Platz 1. 30 gelbe und eine gelb-rote Karte für die Jungs von Peter Zeidler. Es folgt Basel mir 37 Verwarnungen und einem Platzverweis. Ebenfalls 42 Strafpunkte die Young Boys (31/2/1). Letzter Platz übrigens für den FC Sion (49/1/2).





Sieglos

Auch die längste Sieglosserie geht an die Jungs aus der Olma-Stadt: seit fünf Spielen wartet grün-weiss auf einen Dreier. Es folgen Lugano (4), Basel, Servete und Sion (je 2).

Rückstände

Am häufigsten lag Vaduz in Rückstand, schon ganze vierzehnmal. Es folgen Luzern (12), Lausanne und Servette (11). YB abgeschlagen Letzter (4).

Linksfüsser

Der FC Basel traf schon vierzehnmal mit links, es folgen Luzern und Servette (9). Erst auf Platz 4 die Young Boys (8).

Elfmeter

Zürich und Sion versenkten je fünf Elfmeter. Erst auf Rang 3: YB mit 4 versenkten Elfmetern.

Am meisten Elfmeter in dieser Saison verschossen haben St. Gallen, Servette und Sion, die je zwei Mal vom Punkt scheiterten. YB gemeinsam mit Lausanne auf Rang 4 (je 1).

Tore in der 2. Halbzeit

YB liegt nur auf Rang 6 mit 13 Toren in der 2. Halbzeit. Am erfolgreichsten nach dem Tee: Luzern (19), Lausanne (15), Zürich, Sion und Servette (14).

Frühstarter Halbzeit 1

Grün-Weiss peidlert jeweils los wie die Feuerwehr: Sieben Treffer in der ersten Viertelstunde sind Ligabestwert. Es folgen Basel (5), YB, Lausanne und Sion (4).

Ausdauer

Der FC Basel erzielte bereits neun Tore in den 15 Minuten vor der Pause, YB schaffte nur 6.

Frühstarter Halbzeit 2

Lausanne, das St. Gallen der 2. Halbzeit. Bereits sieben Treffer haben die Waadtländer unmittelbar nach dem Pausentee erzielt. Es folgen Luzern (6), Sion und Servette (5). YB folgt mit Basel und St. Gallen erst auf Rang 7 (3)

Mythos YB-Viertelstunde entlarvt

YB hat gerade einmal zwei Tore in der ominösen YB-Viertelstunde erzielt, die zwei Jokertore, Sie erinnern sich. Das ist Platz 10 in der Nati A. Der FC Zürich kommt auf sechs Tore, inkl. Nachspielzeit sogar neun (ja, gestern war Abseits). Lugano auf 7 (3+4) und Basel auf 6 (6+0). Ähnlich schwach wie YB ist nur St. Gallen mit 3 (3+0).

Falls Sie vor dem Fernseher weiterhin die YB-Viertelstunde anstimmen möchten, dann können Sie das tun, einfach nach der Startviertelstunde. Zwischen Minute 16 und 30 netzte YB bereits zwölf Mal ein.

ZWISCHENSTAND RL-TOTO

1. Seitenlinie, 131; 2. georges_b, 128 3. herr_pavel, 127; 5. Herr Maldini, 124; 28. SwissFootyBot, 111; 66. Herr der Ama, 95; 79. Herr Winfried, 82; 81. Herr Briger, 78; 84. Herr Shearer, 73; 88. Herr Rrr, 63.

