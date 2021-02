Ansprechender Anspielkreis

Soeben erreicht uns folgende Anfrage:

Lieber Dr. Rüdisühli, am Mittwoch im Spiel YB-Lausanne setzte der Schnee auf dem gesamten Spielfeld an, nur nicht im Mittelkreis. Heizen die Young Boys nur diesen Bereich des Rasens? Gruss, H.M. , Bern.

Werter Herr Maldini. Ich kann diese Frage leider nicht selber beantworten, deshalb musste ich direkt bei YB nachfragen. Die Antwort:

Im Mittelkreis lag bis circa 15-20 Minuten vor Spielbeginn die Sponsorenblache. Wahrscheinlich war die Oberfläche in diesem Bereich dadurch weniger kalt und daher konnte der Schnee nicht mehr so ansetzen wie an den anderen Stellen. Das haben die feinen RL-Reporter natürlich nicht mitgekriegt, weil sie an der Wärme sassen. Beheizt ist übrigens die gesamte Fläche, das verhindert ein Festfrieren, nicht aber ein Ansetzen des Schnees.



Ich hoffe, Ihnen mit dieser Antwort zu dienen, werter Herr Maldini. Und am nächsten Spiel erwarte ich von Ihnen und Herr Rrr Pünktlichkeit. Ihr Dr. Rüdisühli

