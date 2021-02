Respektable Reprise

Die berühmten Berner Young Boys festigen ihre Spitzenposition.

Zur Abwechslung mass sich der BSC YB heute Abend mit dem FC Lausanne-Sport. Eigentlich hätte ja eine Cup-Partie in St. Gallen auf dem Programm gestanden, doch die Liga geht vor (die Ostschweizer übrigens remisierten in Genf).

Zurück nach Bern: Der Gast aus dem Waadtland ging etwas weniger frech zu Werke als noch am vergangenen Sonntag (gleiche Affiche, gleicher Ort, weniger Schnee), was YB nicht daran hinderte, bereits nach einer Viertelstunde in Führung zu gehen. Es traf Siebatcheu, die fünf anwesenden Fans applaudierten artig. Der Torschütze übrigens stürmte gemeinsam mit Elia, am Sonntag noch hatte das Duo Nsame/Mambimbi in der Startaufstellung gestanden.

Danach wurde auch noch eine zweite Halbzeit gespielt – YB brachte den Vorsprung sorgenfrei über die Zeit. Nach diesem 1:0-Sieg beträgt des Meisters Vorsprung auf das zweitplatzierte Basel nun bereits 13 Punkte. Weiter gehts am Sonntag in Lugano.

