826. Caption Competition

Jetzt kommt schon der nächste Aufreger!

Foto: Sven Thomann

Es ist ganz einfach: texten Sie zum Bild da oben (es zeigt Herrn Schönbächler vom FC Zürich) einen passenden Titel und hauen Sie diesen bis spätestens morgen Samstag um 20:00 Uhr in die Kommentarspalte. Die Jury tut dann das, was Sie immer tut: den besten Beitrag erküren und am Sonntagmorgen ihr Verdikt verkünden. Zu holen gibt es einen Preis nach Wahl aus unserer Schatztruhe. Viel Spass!

Veröffentlicht in | 24 Kommentare »