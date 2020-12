Offenbarung in Orange

Das heutige Adventstürchen öffnet Ihnen unser Premium-Plus-Leser Herr Grottenkick.

“Der 9. 6. 2008: Ein lauer Sommerabend, 4 Tickets aus der Tombola in der Tasche … während dem Vorglühen plötzlich ein oranges Meer rund um meine (damalige) Bleibe an der Rodtmattstrasse … erstes richtiges Hochgeschwindigkeits-Spiel im neuen Wankdorf … erst Ruuuud nach keinem Offside, dann das wunderschöne Tor vom Snejderlein und schliesslich van Bronkhorst … die Italiener so richtig weggehauen … anschliessend Apero bis in die Morgenstunden auf den Strassen von Bern mit ein paar Zehntausend Holländern … was für ein Start in eine schönen orangen Sommer!”

Bewegende Bewegtbilder vom Spiel gibts im Internet.

