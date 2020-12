Am achten Juli

Deutschlands Nationalfeiertag.

Wir hatten es letzte Woche bereits einmal von der Fussball-WM 1982 und bestimmt erinnern Sie sich auch noch an die “Nacht von Sevilla” am 8.7.1982, als Deutschlands Torhüter Schumacher den Patrick Battiston niederstreckte und nach dem Spiel dessen ausgeschlagene Zähn wie folgt kommentierte: „Wenn es nur die Jacketkronen sind, die bezahle ich ihm gerne”. Das Foul und Schumachers Arroganz haben in Frankreich nachhaltig das Bild vom Nachbarn geprägt und es brauchte jede Menge Kohl und Mitterrand, um dies wieder zu korrigieren. Item, Deutschland gewann das Halbfinale gegen Frankreich mit 5:4 im Penaltyschiessen nach Verlängerung.

Zurück zum Datum: Genau acht Jahre später verwandelte Andreas Brehme gegen Argentinien einen Penalty und dies reichte aus, um das schlechteste WM-Finalspiel aller Zeiten zu gewinnen. Und am 8.7.2006, im Spiel um Platz 3 der Weltmeisterschaft 2006, besiegte die deutsche Fussballnationalmannschaft Portugal in Stuttgart mit 3:1. Über das Spiel, welches sich am 8.7.2014 in Belo Horizonte zugetragen hat, müssen wir nicht weiter berichten. Herr Rrr ärgert sich immer noch, dass damals auch der Spieler “Klose” einen Treffer erzielte.

Nächstes Jahr wird an der EM für die deutsche Nationalmannschaft am 8.7. voraussichtlich nichts zu holen sein, an diesem Tag sind keine Spiele geplant.

