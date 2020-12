Geniestreich gegen Gauchos

Als der Karpaten-Maradona die Fussballwelt verzauberte.

Am Sonntag, 03. Juli 1994, war in der Rose Bowl zu Pasadena Anpfiff zum WM-Achtelfinale Rumänien – Argentinien und auf der Tribüne weinte Diego Armando Maradona. Ein paar Tage vor dem Spiel gab die FIFA bekannt, dass im Urin des Weltmeister-Kapitäns von 1986 fünf verschiedene Formen der leistungssteigernden Substanz Ephedrin nachgewiesen wurden.

Und so trat mit Gheorghe Hagi ein Mann in den Mittelpunkt, der schon damals als Ballzauberer bekannt war und in diesem Spiel damals seine ganze Klasse zeigte. Erst der geniale Pass zum 2:1 und dann noch der Treffer zum vorentscheidenden 3:1. Das 3:2 der Albiceleste war nur noch Dekoration – und Rumänien sensationell eine Runde weiter. Schauen Sie sich das mal an.

Für Hagi war die WM eine Runde später vorbei, als man im Viertelfinale gegen Schweden kurz vor Schluss noch den 2:2-Ausgleich kassierte und dann im Penaltyschiessen scheiterte. “Es war eine riesige Enttäuschung, die ganze Nacht nach dem Spiel waren wir in tiefer Trauer”, erinnert er sich. “Selbst heute frage ich mich noch, wie das passieren konnte. Wir hätten jeden schlagen können. Ich kann mich an kein Team bei dieser WM erinnern, dass besser war als wir. Aber so ist das Leben eben.”

Nach der WM wechselte Hagi zum FC Barcelona und 1996 zu Galatasaray Istanbul. Dort wurde er vier Mal türkischer Meister, zwei Mal türkischer Cupsieger und gewann 2000 den UEFA-Pokal. Heute ist er der Besitzer von Viitorul Constanța, das Traineramt dort hat er diesen Sommer abgegeben.

