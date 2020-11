Gewebe für Grossverteiler

Was tun an einem drögen dunklen Novembertag? Trikots designen, zum Beipsiel!

Joe Parton war letzten Sonntag nur so lange langweilig, bis ihm der schöne Einfall gekommen war, für alle englischen Supermarkt-Ketten ein eigenes Trikot zu designen. Falls Sie öfters mal auf der Insel sind, dann kennen Sie die verschiedenen Grossverteiler sicher auf Anhieb, einige sind auch international tätig. Geniessen Sie jetzt eine Bildergalerie mit Herrn Partons Kreationen.

Gut, Supermarktwerbung auf Fussballerbrüsten ist ja nicht sehr unüblich. Die Firma Waitrose, die in dieser Aufstellung auch vertreten ist, warb zum Beispiel eine Zeit lang beim damaligen Premier-Ligisten Reading. YB seinerseits bewarb neben diversen Baumärkten auch ein in Konkurrenz zur Stadion-Mantelnutzung stehendes Shopping-Center im Westen der Stadt. Und das hier kommt uns auch noch in den Sinn.

Sie möchten sich selbst ein bisschen in der wunderbaren Kunst des Modedesigns versuchen? Dann klicken Sie hier!

