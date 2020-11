822. Caption Competition

Heute: Bilderrätsel mit zwei alten Bekannten.

Foto: Reuters

So ein Bild mit diesen zwei Herren hatten wir sicher schon einmal, aber wir gehen ja gerne auch ein bisschen mit der Aktualität. Deshalb nun für Sie die Aufgabe, hier wiederum einen schönen Untertitel aus der Feder zu schütteln und in die Tasten zu hauen. Sie haben Zeit bis morgen Samstag um 20:00 Uhr, die Jury verkündet ihr Verdikt am Sonntagmorgen. Wir wünschen Ihnen gute Einfälle!

Veröffentlicht in | 20 Kommentare »