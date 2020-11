Intime Übungen

Es ist still geworden auf dem Trainingsplatz des Granada CF.

Fast alle sind weg. Nehuén Pérez ist mit Argentinien im Einsatz, Machis und Herrera mit Venezuela, Rui Silva und Duarte halten ihre Knochen die kommenden Tage für Portugal hin und Luis Suàrez für Kolumbien. Roberto Kenedy, Jorge Molina und Roberto Soldado sind nach dem Spiel gegen Real Sociedad immer noch angeschlagen, könnten aber demnächst wieder ins Training einsteigen. Ramon Azeez, Victor Diaz, Jaoqin Marin und Neyder Lozano werden schon länger von Verletzungen geplagt und kurieren ihre Wehwehchen daheim aus.

Und dann ist da noch dieser doofe Virus, der ist wirklich überall. Bei Granada heisst dass, das gleich zehn Spieler in Quarantäne sind, darunter Jesus Vallejo und Antonio Puertas, die beide positiv getestet wurden. Die andern acht müssen nach der Rückkehr vom Europa League-Match in Nikosia darum auch in ihren eigenen vier Wänden bleiben und dürfen unter Vorlage eines negativen Covid-Tests erst nächsten Montag wieder mittrainieren.

Wenn Sie richtig mitgezählt haben, dann sind Sie sicher von selbst drauf gekommen: Maxime Gonalons und Yan Eteki sind die einzigen, die noch trainieren können. Was tun die jetzt, den lieben langen Tag? Nun, sie müssen sich wohl selbst etwas einfallen lassen, denn der ganze Trainerstaff ist – richtig! – ebenfalls in Quarantäne. Der einzige, der davon nicht betroffen ist, ist natürlich der Goalietrainer.

Zustände fast schon wie in Sitten, wenn Sie uns fragen.

