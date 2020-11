Endstation im Stadion

Kinos? Zu. Theater? Zu. Fussballstadien? Eigentlich auch.



Dieses Bild zieht sich quasi über ganz Europa, und Zerstreuung finden ist in diesen Zeiten gerade ein bisschen schwierig. Aber Autofahren geht immer, und so mit einem vierrädrigen Vehikel kann man allerlei Abenteuer erleben. Das dachte sich auch ein Autofahrer, der vorgestern Abend am Lissaboner Estadio da Luz vorbeikam, dort ein offenes Einfahrttor auffand und die Gelegenheit beim Schopf packte.

Nachdem der Eindringling in Benficas Heimstadion eine Ehrenrunde gedreht hatte, gelang es den Sicherheitskräften, den Fahrer zu stoppen und ihn der Polizei zu übergeben. Einer dieser Stadionmitarbeiter verletzte sich dabei allerdings und musste ins Spital gebracht werden.

Immerhin, dem Rasen ist nichts passiert und der Austragung der heutigen Partie zwischen Benfica und den Rangers aus Glasgow steht nichts im Wege. Der Anpfiff erfolgt um fünf vor sieben hiesiger Zeit.

Autos im Stadion, ein immer wiederkehrendes Problem, welches in diesem Fachblog bereits mehrfach thematisiert werden musste. Hier zum Beispiel ist es für den Rasen noch einmal gut ausgegangen, in einem anderern Fall entstand Totalschaden und auch im Wallis sorgten Nachtbuben für Kalamitäten.

