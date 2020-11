Beachtlicher Berner Blitzstart

3:0 gegen ZSKA Sofia – YB holt sich den ersten Sieg in der Europa League-Gruppenphase.

Keine zwei Minuten waren gespielt, da lag der Ball schon im Sofioter Goal. Felix Mambimbi konnte vom labilen Abwehrverhalten der bulgarischen Hintermannschaft profitieren und die Berner in Führung bringen. YB blieb am Drücker, Sofia hinten wacklig, fand aber auch gegen vorne zunehmend den Weg in Richtung Von Ballmoos. Der Dämpfer für die Gäste kam in der 18. Minute mit Sulejmanis 2:0, Felix Mambimbi sorgte schon nach wenig mehr als einer halben Stunde nach Fassnachts feiner Flanke per Kopf für das vorentscheidende dritte YB-Tor.

Die zweite Halbzeit bot weniger Spektakel. YB kontrollierte das Spiel, der ZSKA Sofia blieb in seinen Bemühungen, den Anschluss zu finden, erfolglos.

Hinter der favorisierten AS Roma besetzt YB in der EL-Gruppe A nun den zweiten Rang. Die Gelegenheit für die Revanche bietet sich für die Bulgaren in drei Wochen, wenn es in Sofia zum Rückspiel kommt. Die Berner Young Boys treffen dazwischen in der Meisterschaft daheim auf die nationale Konkurrenz aus St. Gallen und Basel.

