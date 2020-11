Zum Runden Leder Tisch

Sie sind gesucht – ja genau, Sie!

Das Dasein als Fussballclub ist nicht ganz einfach dieser Tage. Einerseits rufen ein bis drei Wettbewerbe, zum andern stehen in letzter Zeit relativ viele freie Spieltage auf dem Programm. Die einen möchten um jeden Preis weiterspielen, und dort, wo sie schon lange abbrechen wollen, hat es jetzt zufällig grad den halben Verein lahmgelegt. Alles in allem ist es ziemlich kompliziert.

Es gab Spiele vor halb vollem Haus, dann vor etwas weniger Fans und zum Schluss wieder von leeren Kulissen. Nicht einfach, als Verein da den Draht zur Anhängerschaft zu halten. Zeit also, dass Sie Ihren Verein unterstützen, weil der hat vielleicht aktuell noch keine schlüssigen Antworten auf die drängendsten Fragen und ist deshalb dringend auf Sie angewiesen.

Was ist die Erwartungshaltung in Bezug auf die im Jahr 2020 verpassen Heimspiele? Welche Möglichkeiten einer «Ersatzlösung», die für beide Seiten stimmt, gibt es? Wie soll es mit den Halbjahreskarten 2021 weitergehen? Nehmen Sie ein kurzes Video auf und bewerben Sie sich hier für den runden Tisch. Oder schreiben Sie Ihre Antworten in die Kommentarspalte.

