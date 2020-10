Dr. Rüdisühli erforscht das Publikum. Heute: Was mit den Stadien?

Alternative Lösungen sind gefragt.

Sie haben es vermutlich mitbekommen: In Berner Stadien sind ab sofort wieder nur noch 1000 Zuschauerinnen und Zuschauer zugelassen. Nicht alle haben ihre Freude daran. Da schadet es bestimmt nicht, per Du zu sein mit den wichtigsten Entscheidungsträgerinnen und -trägern.

Nur: Was, wenn alles noch viel schlimmer wird? Plötzlich kein Publikum mehr erlaubt, Saisonabbrüche, Konkurse, Vereinsauflösungen, Anarchie und so weiter. Dann nützt auch das Duzis nichts mehr.

Wie auch die sechs Profistadien im Kanton Bern (zwei in Bern, eines Biel, eines in Thun, eines in Langnau und eines in Langenthal). Die sind dann leer. Auf Immobilienportalen ausgeschrieben oder auf Tutti.

Was also würden Sie mit diesen Arenen anstellen? Wir haben vieles schon gesehen: In den einen fanden Konzerte statt, andere hatten den Sohn Gottes zu Gast oder wurden auch einfach bepflanzt. Teilen Sie Ihre Ideen in der Kommentarspalte mit uns.



