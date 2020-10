Nerdiger Namenwechsel

In unserer Serie “Spieler mit lustigen Beflockungen hinten auf ihrem Trikot” präsentieren wir Ihnen heute Joan Ángel Román Ollé.

Der früher unter anderem bei Braga, Villareaal und auch Barcelona B tätige spanische Profi hat sich einen neuen Künstlernamen zugelegt – er nennt sich jetzt Goku. “Ich bin Joan dankbar für alles was ich erlebt habe, aber jetzt bin ich Goku. Ich habe mir diesen Namen ausgewählt, weil ich mich mit allen Werten identifiziere, für die er steht: die Ausdauer, die Empathie, das Wachsen an Hindernissen, Ausstrahlung und Positivität”.

Foto: Miedź Legnica

Wie bitte? Also, dieser Goku ist eine Heldenfigur aus Dragon Ball, das ist irgend so eine japanische Manga-Serie, wenn wir das richtig verstanden haben. Leider konnten wir uns auch nur auf Wikipedia schlau machen, weil unser Experte für so Geek-Zeugs gerade unabkömmlich war. Vielleicht können Sie uns ja genauer erklären, worum es da geht.

Und wie läuft es eigentlich so in der Karriere des Joan Ángel Román Ollé alias Goku? Der Stürmer – zu frühsten Jugendzeiten noch hoffnungsvolles Talent bei Manchester City – kickt nach zahlreichen Transfers seit vergangenem Januar in Polens zweiter Liga bei Miedź Legnica. Dort hat er seither in fünf Einsätzen schon drei Tore geschossen, aber mit dem neuen Namen auf dem Rücken und diesen Superkräften wird sich diese Quote sicher bald noch steigern. Wir drücken die Daumen!

