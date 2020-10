Der Ukraine gingen beim Freundschaftsspiel am Mittwoch gegen Frankreich die Torhüter aus.

Andriy Pyatov, Andriy Lunin und Yuriy Pankiv wurden alle positiv auf Covid-19 getestet. Während Pyatov in der Ukraine blieb, wurden Lunin und Pankiv erst in Paris positiv getestet. Es blieb also nur noch Georgiy Bushchan übrig. Allerdings bestand die Gefahr, dass auch dieser noch ein positives Testergebnis aufweisen könnte, oder dass er sich während des Spiels verletzen könnte. Also musste auch der 45-jährige Oleksandr Shovkovskiy, normalerweise Assistent von Trainer Andriy Shevchenko. Ja, es handelt sich dabei um den Torwart, der 2006 beim Achtelfinale zwischen der Schweiz und der Ukraine die Elfmeter von Marco Streller und Riccardo Cabañas abwehren konnte. Der ukrainische Verband gab bekannt: “Oleksandr Shovkovskiy beendete seine professionelle Spielrkarriere im Dezember 2016, aber er hält sich in guter Form mit konstantem individuellem Training.” Um dann aber gleich noch hinterherzuschieben, dass Shovkovskiy natürlich nur bei einem Ausfall von Bushchan zum Einsatz käme. Dazu kam es nicht, obwohl sich der bedauernswerte Bushchan sicher nicht beklagt hätte, musste er den Ball doch gleich sieben Mal aus seinem Netz holen. Sechs verschiedene franzöische Torschützen und ein Eigentor sorgten für den 7:1-Endstand.

