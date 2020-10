817. Caption Competition

Texten Sie unter!



Foto: Keystone

Unser Untertitelwettbewerb geht in seine 817. Runde und Sie dürfen sich darum wieder passende Sprüche zu diesem Bild da oben ausdenken. Schreiben Sie Ihren Vorschlag bis spätestens morgen Samstag um 20:00 Uhr in die Kommentarspalte und warten Sie dann auf den Entscheid der Jury, welcher am Sonntagmorgen verkündet wird. Zu gewinnen gibt es wie immer einen Preis nach Wahl aus unserer Schatztruhe. Toi, toi, toi!

