Traden mit Token

Vielleicht haben auch Sie es mitbekommen: der BSC Young Boys geht neu eine Parterschaft mit der Plattform Socios.com ein.

Wir haben versucht zu verstehen, worum es dabei geht. Herr Rrr hoffte auf eine Partnervermittlung für spontane Treffen, Herr Maldini vermutete etwas im Motorsport-Bereich, Herr Winfried freute sich auf irgendetwas mit Fair Trade. Item, das alles ist es nicht, wir brauchten ergo Hilfe von unserem bewährten Experten für alles Digitale. Lassen nun auch Sie sich von Herrn Beaver Boy 98 erklären, wie Sie in Zukunft als Fan des BSC Young Boys von dieser Kooperation profitieren können!

“Hallo nach Bern, endlich kommt die Neuzeit in dieses verschlafene Kaff! Wenn man schon den Einstieg in den e-Sports bei YB komplett verpennt hat – Basel ist da einfach uneinholbar – hat man bei der Blockchain-Geschichte etwas schneller reagiert. Wobei, das Thema ist ja inzwischen auch über zehn Jahre alt. Worum es bei Socios geht? Ums Traden! Um Token! Und ausserdem auch um Mitsprache im Verein – Ehrenwort! Bei anderen Grossklubs klappt das schon reibungslos, Barcelona hat zum Beispiel schon 1,3 Millionen Euro damit erwirtschaftet. Es ist ganz einfach, sogar die alten Säcke auf der RL-Redaktion sollten das hinkriegen. App downloaden und Token dealen! Bei Atletico Madrid beispielsweise kosten die aktuell 377.54 $CHZ, beim Superklub PSG dagegen 640.01 $CHZ. It’s the economy, stupid! Die YB-Token kommen dann irgendwann in den nächsten paar Monaten auf den Markt, aber ich hab natürlich die Notifications eingeschaltet, damit ich dann rechtzeitig zuschlagen kann. So, und für digital nicht so gewandte Leserinnen und Lesern dieses Schnarchportals hier eine kurze Anleitung als Bildergalerie.

1 | 5

2 | 5

3 | 5

4 | 5

5 | 5

Worum es bei Socios.com und seiner Währung Chiliz schlussendlich wirklich geht und ob es die Brand Identity von YB stärkt, dazu kann ich noch kein klares Statement abgeben. Wer aber gerne zockt und noch nicht seinen letzten Rappen auf irgendwelchen chinesischen Wettportalen verloren hat, kann ja mal ein bisschen damit rumdaddeln. Anyway, ich zock jetzt lieber noch eine Runde FIFA 20. Bleibt fresh!”

Veröffentlicht in | 3 Kommentare »