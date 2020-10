Textilien am Tresen

Was sagen Ihnen die Namen Tobin Heath und Christen Press? Nichts? Dann haben Sie Nachholbedarf.

Wenn Sie Fan von Manchester United sind, ergossen sich zuletzt oft Häme über Sie. Da wenden Sie sich besser der Frauschaft des Clubs zu. Die bereitet Ihnen mehr Spass.

Der Manchester United W.F.C. hat in der jüngsten Transferphase zwei Königinnentransfers gelandet. Tobin Heath und Christen Press, zwei erfahrene US-Amerikanerinnen, spielen neu für den aktuell Viertplatzierten der Women’s Premier League. Gemeinsam wurden die beiden zweimal in Folge Weltmeisterinnen (2015 und 2019). Ein wahrhaftiges Dream Team. Während Press von den Utah Royals auf die Insel wechselt, spielte Heath zuletzt für die Portland Thorns. Am Sonntag gaben die beiden Neuen im Spiel gegen Brighton ein erfolgreiches Debüt (3:0-Sieg).

So weit, so unspektakulär. Doch nun kam die Meldung aus Uniteds Merchandising-Abteilung: Die Fanshops sind überfordert! Alle wollen sie das Trikot der Hoffnungsträgerinnen aus Übersee. Innert drei Tagen erzielten das Heath- und das Press-Trikot mehr Verkäufe als alle Textilstücke, die mit einem Spielernamen des Männerteams bedruckt sind.

Die begehrten Edelstücke gibt es für knapp 80 Pfund hier zu kaufen.

Veröffentlicht in | 5 Kommentare »