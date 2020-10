Shaqhüpfen

Der Sieg in der 816. Caption Competition geht an Herrn FlyBoy.

Foto: Keystone

Das haben Sie feinstmöglich gemacht und wir gratulieren herzlichstmöglich, Herr FlyBoy! Dafür dürfen Sie sich in unserer Schatztruhe bedienen und sich hier postialisch melden.

Heute dürfen endlich mal wieder alle ins Stadion! Okay, zumindest alle Saisonabo-Besitzer. Die berühmten Berner Young Boys treffen in ihrem zweiten internationalen Heimspiel dieser Woche auf den FC Vaduz aus dem Zwergstaat Liechtenstein bei Österreich. Angepfiffen wird um 16:00 Uhr, aber schon um 12:00 Uhr dürfen Sie in unserem Tippspiel ein weiteres Mal ihr Glück versuchen. Wir wünschen Ihnen einen schönen Sonntag!

