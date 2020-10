Hallo Europa

YB gewinnt gegen Tirana 3:0.

Die Young Boys trafen im Europa-League-Playoff auf KF Tirana. Es war das Duell Schweizer Meister gegen Albanischer Meister. Fans waren keine zugelassen wegen der Corona-Pandemie. Der Schiedsrichter hiess Karasev, assistiert wurde er von Danchenko und Safyan. Die erste Grosschance hatte KF Tirana, in der 10. Minute parierte von Ballmoos gegen Gomes. Danach kontrollierte YB die Partie. Fassnacht traf per Kopfball zum 1:0 (42.) auf Vorlage von Ngamaleu. Dann bat der Schiedsrichter zur Pause.

In der 52. Minute erzielte Nsame das 2:0. 11 Minuten später stand es 3:0 durch Nsame. In der 66. Minute sah Torassa die Gelb-Rote Karte. Nach 3 Minuten Nachspielzeit beendete der Schiedsrichter die Partie.

Für YB bedeutet dieser Sieg wichtige 3 Punkte. Am Sonntag geht es für YB weiter gegen Vaduz. In der albanischen Liga wird zurzeit gestreikt.

Das Runde Leder erstellt seine Matchberichte neu auf Basis der offiziellen Daten der Union of European Football Associations (UEFA) mit Hilfe künstlicher Intelligenz (KI). Für die Berichte arbeitet das Runde Leder mit einem Technologieunternehmen in Indien zusammen. Die Sprachgenerierungssoftware ermöglicht eine automatische Umwandlung von Daten in Texte. Längerfristig erhofft sich das Runde Leder, dass KI die Redaktion vollumfänglich ersetzen wird. Die Angaben erfolgen ohne Gewähr.

